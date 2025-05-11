Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal Anneler Günü mesajı
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor

Batman'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 10 Gözaltı, 9 Tutuklama

Batman'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 10 Gözaltı, 9 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman merkezli operasyonda, silahlı organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyon, nitelikli yağma ve kurşunlama gibi suçların aydınlatılması amacıyla gerçekleştirildi.

Batman merkezli operasyonda, silahlı organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte farklı zamanlarda meydana gelen "nitelikli yağma", "gece vakti iş yeri ve araç kurşunlama" gibi 7 olayın aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, zanlıların, suç örgütü kurarak suç örgütü üyesi kadınlar aracılığıyla mağdurları belirledikleri, yine örgüt üyesi kadınların belirlediği yer ve saatte belirtilen yere tanınmamak amacıyla kar maskesiyle giderek mağdurların ellerini ve ayaklarını kelepçeleyip silah zoruyla gece vakti onları kaçırıp gasbettikleri, bu kişilerin hesaplarındaki kripto paraları farklı kripto para hesaplarına gönderdikleri, aynı zanlıların kentte mağdur şahısların iş yeri ve araçlarını kurşunladıkları tespit edildi.

Polis ekiplerinin 6 ay süren takibi ve çalışması sonucu Batman ile Ankara ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 9 zanlı tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Suç kaydını gören polis ehliyetine 2060 yılına kadar el koydu
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.