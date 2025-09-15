Haberler

Batman'da Silahlı Saldırı: Gözaltı Sayısı 24'e Yükseldi

Batman'da Silahlı Saldırı: Gözaltı Sayısı 24'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Beşiri ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası gözaltı sayısı 24'e ulaştı. Olayla bağlantılı 20 şüpheli daha yakalandı.

VALİLİK: GÖZALTI SAYISI 24'E ÇIKTI

Batman Valiliği, Beşiri ilçesinde köy yolunda seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen, sürücü Mehmet Şanlı ve eşi Takibe ile çocukları Elanur ve Akıncan Şanlı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Gözaltı sayısının 24'e yükseldiği belirtilen açıklamada, "14.09.2025 günü saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olayın aydınlatılmasına yönelik devam eden çalışmalar neticesinde, saldırı olayı ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 24 olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bayram AYHAN-Arif ARSLAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP kurultay davası ertelendi, Borsa İstanbul'da yükseliş başladı

Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası etkisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı

Netanyahu ülkenin başkentini vurdu, Trump sinirden köpürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.