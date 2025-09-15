Batman'da Silahlı Saldırı: Gözaltı Sayısı 24'e Yükseldi

VALİLİK: GÖZALTI SAYISI 24'E ÇIKTI

Batman Valiliği, Beşiri ilçesinde köy yolunda seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen, sürücü Mehmet Şanlı ve eşi Takibe ile çocukları Elanur ve Akıncan Şanlı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Gözaltı sayısının 24'e yükseldiği belirtilen açıklamada, "14.09.2025 günü saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olayın aydınlatılmasına yönelik devam eden çalışmalar neticesinde, saldırı olayı ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 24 olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bayram AYHAN-Arif ARSLAN/BATMAN,