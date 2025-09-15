Haberler

Batman'da Silahlı Saldırı: Anne, Baba ve İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Batman'da Silahlı Saldırı: Anne, Baba ve İki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda, anne, baba ve iki çocuğu yaşamını yitirdi. Valilik olayla ilgili adli tahkikat başlattı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Eylül'de saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçesinin Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan M.Ş'nin kullandığı araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda, M.Ş. ile araçta bulunan eşi T.Ş, kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Ergin Ataman: Kaybettikten sonra asla pozitif düşünemem

Gözler Ergin Ataman'daydı! Final sonrası olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan: İsrail'in eylemleri ABD'nin öncülük ettiği uluslararası sistemi çöküşün eşiğine getirdi

Bakan Fidan'dan zehir zemberek sözler: Çöküşün eşiğine getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.