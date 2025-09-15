Batman'da Silahlı Saldırı: Aile İçindeki 4 Kişi Hayatını Kaybetti

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünde seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Şanlı (65) yönetimindeki hafif ticari araca, pusu kuran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda sürücü Şanlı ile birlikte araçta bulunan eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kurşunların isabet ettiği araçtaki aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Saldırı ile ilgili Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "14.09.2025 günü saat 22: 55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan, M.Ş. isimli şahsın kullandığı araca; içerisinde eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş.'nin bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiştir. Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan 4 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.