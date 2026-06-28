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Batman'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Batman'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
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Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, evinin önünde bekleyen Hasan Aydın'ın başına mermi isabet etti. Ağır yaralanan Aydın hastaneye kaldırılırken, 2 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor.

BATMAN'da Hasan Aydın (27) evinin önünde beklerken iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin de arandığı bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İluh Mahallesi Yaşam Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunlardan biri, evinin önünde bekleyen Hasan Aydın'ın başına isabet etti. İhbarla adrese sağlık ve polis edibi sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aydın, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, kavganın yaşandığı bölgede 1 boş kovan, 1 dolu fişek bulundu. Olayla ilgili F.S. ile M.S.Ş. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ş.Ş. ile Y.Ş.'nin de arandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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