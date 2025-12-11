Haberler

Batman'da Silahlı Kavga: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Batman'da Silahlı Kavga: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen 70 yaşındaki Davut Ataş, kurşunların isabet etmesi sonucunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BATMAN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken kurşunun isabet ettiği Davut Ataş (70) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada yoldan geçen Davut Ataş, iki ateş arasında kaldı. Vücuduna kurşunların isabet ettiği Ataş, yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ataş, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Ataş'ın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberler.com
