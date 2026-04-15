Kavgayı ayırmak isterken tabanca ile yaralandı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, tarafları ayırmak isteyen Ayetullah İnalöz bacağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sargın köyünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Ayetullah İnalöz, ateşlenen tabancadan çıkan merminin isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnalöz, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesi yapılan İnalöz, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

