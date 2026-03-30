Batman'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi

Batman'da '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' kapsamında düzenlenen etkinlikte, geri dönüşüm kutuları tanıtıldı ve çevre koruma bilinci aşılandı. Vali Canalp, yapılan geri dönüşüm çalışmalarıyla önemli tasarruflar sağlandığını açıkladı.

Batman'da "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında etkinlik yapıldı.

Borsa İstanbul Belde İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, sıfır atık konulu video gösterimi yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, eşi Ayten Canalp ile katıldığı etkinlikte, öğrencilere geri dönüşüm kutularını tanıttı.

Vali Canalp, burada, çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

İlde kurum ve okullara 850 takım geri dönüşüm kutusu kazandırıldığını ifade eden Canalp, bu sayede kağıt, plastik ve cam atıkların kaynağında ayrıştırılacağını ve doğal kaynakların korunacağını dile getirdi.

İlde yürütülen geri dönüşüm çalışmalarına ilişkin veri paylaşan Canalp, son 3 yılda 1440 ton kağıt, 689 ton lastik, 458 ton plastik, 171 ton metal, 16 ton cam, 48 ton pil, 3 bin 679 kilogram atık yağ, 15 bin 809 kilogram motor yağı, 5 bin 88 kilogram elektronik atık, 179 ton tekstil, 145 ton yemek atığı ve 2 bin 200 kilogram bayat ekmek toplandığını belirtti.

Çalışmalarla 24 binden fazla ağacın kesilmesinin önlendiğini, 40 bin metreküp su ve 8 milyon kilovatsaat enerji tasarrufunun sağlandığını ifade eden Canalp, ayrıca 290 bin kilogram sera gazı salınımının engellendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık
