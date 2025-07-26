Batman'da Sıcak Hava Etkisiyle Ücretsiz Su ve Limonata Dağıtımı

Batman'da Sıcak Hava Etkisiyle Ücretsiz Su ve Limonata Dağıtımı
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Batman'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşarken, Bir Kalp Bin Umut Derneği gönüllüleri, sokakta yürüyen vatandaşlara ücretsiz su ve limonata dağıttı.

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Batman'da, Bir Kalp Bin Umut Derneği tarafından vatandaşlara ücretsiz su ve limonata dağıtıldı.

Kentte etkisini artıran sıcak hava nedeniyle Atatürk Parkı ve çevresindeki caddelerde yürüyen vatandaşlara, dernek gönüllülerince su ve limonata ikram edildi.

Bir Kalp Bin Umut Derneği Genel Başkanı Veysi Mercimekçi, yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının vatandaşları olumsuz etkilediğini belirtti.

İşleri nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalan ve bunaltıcı sıcaktan etkilenen vatandaşlara ikramda bulunduklarını belirten Mercimekçi, şunları kaydetti:

"Şehrimizde yüksek sıcaklıklarla karşı karşıyayız. Bu nedenle sokakta yürüyen vatandaşlarımıza serinlemeleri için limonata ve su ikram ediyoruz. 20 gönüllü arkadaşımızla birlikte dağıtımlarımızı gerçekleştirdik."

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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