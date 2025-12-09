Haberler

Batman'da "Siber Güvenlik ve Farkındalık Paneli" düzenlendi

Batman'da 'Siber Güvenlik ve Farkındalık Paneli' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Üniversitesi, Batman Barosu ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen panelde siber güvenlik ve karşılaşılabilecek riskler hakkında bilgi verildi. Panelde, siber suçların gençler üzerindeki etkileri vurgulandı.

Batman'da üniversite öğrencilerine yönelik "Siber Güvenlik ve Farkındalık Paneli" gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi, Batman Barosu ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle üniversitenin Merkez Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen panelde, emniyet birimleri ile baroya bağlı avukatlar siber güvenliğin önemi ve karşı karşıya kalınabilecek riskler konusunda öğrencilere bilgi verdi.

Panel kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan stantlarda öğrencilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Panelin açılışında konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, gençlerin farkında olmadan işleyebileceği hataların ileride telafisi güç sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla panel düzenlediklerini kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Bugün dijital çağın karanlık yüzü olan siber suçlar, özellikle gençlerimizi hedef alan, kart kullandırma, sanal bahis ve illegal faaliyetler, yaşadığımız dijital çağ bize sayısız fırsatlar sunarken, maalesef yeni tehditleri de beraberinde getiriyor. Üniversite öğrencilerinin teknolojiyle yakınlıkları siber suçların birinci hedefleri arasında maalesef yer alıyor. Kart kullandırma, sanal bahis siteleri aracılığıyla para aklama, sahte hesap açma gibi suçlar masum görülen tekliflerle gençlerimize sunuluyor."

Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan ise özellikle son yıllarda artan banka hesaplarının suçta kullanılması sorununa dikkati çekerek, gençlerin, tanıdıkları ya da çeşitli çevreler aracılığıyla "komisyon" vaadiyle banka kartı veya hesaplarını verdiklerini, bunun ciddi hukuki sonuçlar doğurduğunu bildirdi.

Daha sonra Demir, polis memurlarıyla sınıfları gezerek, öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Panele, akademisyenler, polis memurları ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Rus ordusuna ait nakliye uçağı düştü

Rusya'da askeri kargo uçağı düştü
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Dev maça saatler kala 3 müjdeli haber birden
İZBETON davasında kritik duruşma: Soyer'in tutukluluğu devam edecek

CHP'li eski başkana tahliye çıkmadı: Tutukluluk kararı sürdü
title