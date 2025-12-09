Batman'da 'Siber Güvenlik ve Farkındalık Paneli' düzenlendi

Batman'da üniversite öğrencilerine yönelik "Siber Güvenlik ve Farkındalık Paneli" gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi, Batman Barosu ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle üniversitenin Merkez Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen panelde, emniyet birimleri ile baroya bağlı avukatlar siber güvenliğin önemi ve karşı karşıya kalınabilecek riskler konusunda öğrencilere bilgi verdi.

Panel kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan stantlarda öğrencilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Panelin açılışında konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, gençlerin farkında olmadan işleyebileceği hataların ileride telafisi güç sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla panel düzenlediklerini kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Bugün dijital çağın karanlık yüzü olan siber suçlar, özellikle gençlerimizi hedef alan, kart kullandırma, sanal bahis ve illegal faaliyetler, yaşadığımız dijital çağ bize sayısız fırsatlar sunarken, maalesef yeni tehditleri de beraberinde getiriyor. Üniversite öğrencilerinin teknolojiyle yakınlıkları siber suçların birinci hedefleri arasında maalesef yer alıyor. Kart kullandırma, sanal bahis siteleri aracılığıyla para aklama, sahte hesap açma gibi suçlar masum görülen tekliflerle gençlerimize sunuluyor."

Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan ise özellikle son yıllarda artan banka hesaplarının suçta kullanılması sorununa dikkati çekerek, gençlerin, tanıdıkları ya da çeşitli çevreler aracılığıyla "komisyon" vaadiyle banka kartı veya hesaplarını verdiklerini, bunun ciddi hukuki sonuçlar doğurduğunu bildirdi.

Daha sonra Demir, polis memurlarıyla sınıfları gezerek, öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Panele, akademisyenler, polis memurları ve öğrenciler katıldı.