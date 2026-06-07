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Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
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Batman'da serinlemek amacıyla Ilısu Baraj Gölü'ne giren 25 yaşındaki Serhat Sonğur, boğularak hayatını kaybetti.

BATMAN'da serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren Serhat Sonğur (25), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkisindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla suya giren Serhat Sonğur, bir süre sonra çırpınmaya başladı, kısa süre sonra da gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından bulunup sudan çıkarılan Serhat Sonğur için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sonğur, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Serhat Sonğur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sonğur'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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