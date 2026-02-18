Haberler

Batman'da teneke kovalara gizlenmiş 45 kilo sentetik uyarıcı ele geçirildi

Batman'da teneke kovalara gizlenmiş 45 kilo sentetik uyarıcı ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da durdurulan hafif ticari araçta, yağ dolu teneke kovalara gizlenmiş 45 kilogram sentetik uyarıcı bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Batman'da durdurulan hafif ticari araçta yağ dolu teneke kovalara gizlenmiş 45 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine hafif ticari aracı kent girişinde durdurdu.

Arçataki aramada, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine katı yağ dolu teneke kovalar incelendi.

İncelemede, kovalardaki yağın içine gizlenmiş 45 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA " / " + İbrahim Toprak -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

Raporun en dikkat çeken maddeleri! Kayyum, terör suçları...
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti