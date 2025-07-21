Batman'da Ruhsatsız 21 Yapının Yıkımı Gerçekleşti
Batman Belediyesi, ruhsatsız ve kent estetiğini bozan 21 kaçak ile metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu yıl toplamda 13 kaçak yapı ve 8 metruk yapının yıkımını yaparak kaçak yapılaşmaya karşı mücadelelerini sürdürüyor.
Batman Belediyesince, ruhsatsız ve kent estetiğini bozan 21 kaçak ile metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince bu yıl 13 kaçak yapı ve 8 metruk yapının yıkımının yapıldığı ifade edilerek, kaçak yapılaşma konusunda kesinlikle taviz verilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Kentimizin düzenli yapılaşması ve vatandaşlarımızın can güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ekipler vatandaş şikayetlerini de dikkate alarak denetimlerini 7/24 sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel