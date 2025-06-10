Erzen Antik Kenti'ndeki Balıklı Göl, Restorasyonun Ardından Ziyarete Açıldı

Erzen Antik Kenti'ndeki Balıklı Göl, Restorasyonun Ardından Ziyarete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesindeki yaklaşık 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'nde yer alan balıklı göl, restorasyon çalışmalarıyla ziyarete açıldı. Vali Ekrem Canalp, açılışta Batman'ı bu yıl 500 bin, gelecek yıl ise 1 milyon turistin ziyaret etmesini hedeflediklerini belirtti. Restorasyonun başlangıç adımı olan bu proje, Erzen Antik Kenti'nin turizm destinasyonu olarak önemini artıracak.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaklaşık 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'nde yer alan balıklı göl, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Valilik öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kozluk Kaymakamlığı koordinesinde geçen yıl aralık ayında balıklı gölde başlatılan restorasyon çalışması tamamlandı.

İlçenin Oyuktaş köyünün Yeşilyurt mezrasında bulunan yaklaşık 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'ndeki balıklı gölün açılışı, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Canalp, açılışta yaptığı konuşmada, Batman'ı bu yıl 500 bin, gelecek yıl da 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesini hedeflediklerini söyledi.

Erzen Antik Kenti'nin başkentlik yapan önemli bir yerleşim yeri olduğunu aktaran Canalp, şöyle konuştu:

"Burası yapacağımız işlerin aslında başlangıcıdır. Burada bir Roma hamamı ve havuzu var. Romalılar burayı şifa kaynağı olarak kullanmış. Bu, aynı zamanda Erzen Antik Kenti'nin restorasyon çalışmaları için de birinci safhadır. Daha sonraki safhalar da inşallah adım adım ilerleyecek. Erzen Antik Kenti'ni de bu şekilde restorasyon çalışmalarıyla açığa çıkaracağız. Burası Batman'ın turizm destinasyonlarından biri haline gelecek."

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu da tarihi yerlerin kentin turizmine büyük katkılar sağladığını belirtti.

Bölgenin artık huzurla ön plana çıktığını kaydeden Nasıroğlu, "Türkiye'nin her yerinden insanlar bölgenin bu tarihi dokusunu merak ediyor dolayısıyla biz de bu güzellikleri gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Kütahya Simav'da korkutan deprem

Günlerdir sallanan Kütahya'da korkutan deprem
İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif

İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor

111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, 10 ölü var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor

İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Orlando Bloom'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı

Karayip Korsanları'nın yıldızı, tartışmalı sağlık tedavisiyle gündemde
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti

Kanser tedavisi gören Gül Onat gelen yorumlara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.