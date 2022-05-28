Batman'da resim sergisi açıldı - Haberler

Batman'da resim sergisi açıldı
AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'da Gercüş Anadolu Lisesi öğrencilerinin yılsonu resim sergisi bir alışveriş merkezinde açıldı.
Batman'da Gercüş Anadolu Lisesi öğrencilerinin yılsonu resim sergisi bir alışveriş merkezinde açıldı.
Gercüş Anadolu Lisesi öğrencilerin yaptığı resimler, Batman'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte sergilendi.
Okul Müdürü Orhan Aydemir, öğrencilerin soyut düşüncelerini bu proje kapsamında somut hale getirdiklerini belirterek, "Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim." dedi.
AA / İbrahim Torlak - Güncel