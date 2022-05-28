Batman'da resim sergisi açıldı - Haberler

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Batman'da resim sergisi açıldı

AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'da resim sergisi açıldı

Batman'da Gercüş Anadolu Lisesi öğrencilerinin yılsonu resim sergisi bir alışveriş merkezinde açıldı.

Batman'da Gercüş Anadolu Lisesi öğrencilerinin yılsonu resim sergisi bir alışveriş merkezinde açıldı.

Gercüş Anadolu Lisesi öğrencilerin yaptığı resimler, Batman'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte sergilendi.

Okul Müdürü Orhan Aydemir, öğrencilerin soyut düşüncelerini bu proje kapsamında somut hale getirdiklerini belirterek, "Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim." dedi.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Anadolu Lisesi alışveriş Batman Güncel Haberler

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