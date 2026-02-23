Ramazan Buluşması Batman'da Düzenlendi

Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesince "Ramazan Buluşması" programı düzenlendi.

Sendika binasında düzenlenen programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Şehmuz Önlü ve sendika üyeleri katıldı.

Nasıroğlu, burada yaptığı konuşmada, bir şehrin kalkınmasındaki en temel unsurun eğitim olduğunu belirterek, ilde eğitim altyapısının güçlendirilmesi, gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında desteklenmesi ve mesleki eğitimin geliştirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.