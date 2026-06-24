Batman Çayı'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, piknik yaptıkları sırada su seviyesinin yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 5 kişi, itfaiye dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkisinden geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için çay kenarına giden 5 kişi, su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkamayınca durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbarla bölgeye itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, botla ulaştıkları 5 kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye çıkardı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı