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Batman Çayı'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde piknik yaparken su seviyesinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan 5 kişi, itfaiye dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, piknik yaptıkları sırada su seviyesinin yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan 5 kişi, itfaiye dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkisinden geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için çay kenarına giden 5 kişi, su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkamayınca durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbarla bölgeye itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, botla ulaştıkları 5 kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye çıkardı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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