Otomobiliyle park halindeki 5 araca çarpıp kaçtı; o anlar kamerada

BATMAN'da otomobiliyle park halindeki 5 araca çarpan sürücü, aracı kaza yerinde bırakıp kaçtı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Gap Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, farklı noktalarda toplam 5 araca çarptı. Sürücü, aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

