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Batman Valiliği: Özel bakım merkezi soruşturmasında 16 şüpheli tutuklandı

Batman Valiliği: Özel bakım merkezi soruşturmasında 16 şüpheli tutuklandı
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Batman Valiliği, özel bir bakım merkezinde engelli bireylere kötü muamele ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturmada 16 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 2 müfettiş görevlendirdi.

BATMAN Valiliği, kentte faaliyet gösteren özel bir bakım merkezine yönelik kamuoyuna yansıyan engelli bireylere kötü muamele ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte faaliyet yürüten özel bakım merkezine ilişkin kötü muamele ve usulsüzlük iddialarının ilk andan itibaren değerlendirildiği belirtilerek, konunun gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirildiği ifade edildi. Yürütülen adli soruşturma kapsamında gerçekleştirilen işlemler sonucunda 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği belirtilen açıklamada ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"İlimizde faaliyet gösteren özel bir bakım merkezine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu özel merkeze ilişkin iddialar ve şikayetler en başından itibaren ivedilikle değerlendirilmiş, konu gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Yürütülen adli soruşturma kapsamında gerçekleştirilen işlemler neticesinde 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Konuya ilişkin adli süreç titizlikle sürdürülürken, iddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından idari boyutunun da tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Aynı gün özel bakım merkezinden hizmet alan vatandaşlarımızın haklarının ve güvenliklerinin korunması amacıyla devletimizin ilgili kurumları tarafından gerekli tüm tedbirler ivedilikle alınmış; bakım ve koruma hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi temin edilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla yürütülen tüm adli ve idari süreçler ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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