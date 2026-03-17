Batman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Sultan Oynar, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası yakınları araca saldırırken, polis havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. Edip. Ş. (45) yönetimindeki 34 HKY 100 plakalı otomobil, Korik Kavşağı yönüne ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Oynar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Oynar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Oynar'ın cenazesi otopsi için hastane Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza yerine gelen yakınları ise otomobile taşlarla saldırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Sürücü Edip Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

