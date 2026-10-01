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Batman'da otomobil yaya geçidinde 2 kişiye çarptı, 1'i ağır yaralandı

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Batman'da otomobil yaya geçidinde 2 kişiye çarptı, 1'i ağır yaralandı
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Batman'da Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı'nda akşam saatlerinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından mahalleli, aynı güzergahta sık sık kaza yaşandığını belirterek yolu bir süre trafiğe kapattı; sürücü gözaltına alındı.

BATMAN'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bir grup mahalleli, bölgede sık sık kaza yaşandığını belirterek, yolu bir süre trafiğe kapattı.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. M.S. (27) yönetimindeki 72 ABY 899 plakalı otomobil, yaya geçidinde B.Y. (32) ile A.Y.'ye (60) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. B.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü M.S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kazanın ardından bölgede toplanan bir grup mahalleli, aynı güzergahta sık sık kazaların meydana geldiğini belirterek tepki gösterdi. Yolu bir süre trafiğe kapatan mahalleli, bölgede kazaların önlenmesi için tedbir alınmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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