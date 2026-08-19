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Kozluk'ta Otomobil Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

Kozluk'ta Otomobil Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti
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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Sat köyünde, C.K. idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Gören'e çarptı. Ağır yaralanan Gören, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde otomobilin çarptığı Selim Gören (63), hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Sat köyünde meydana geldi. C.K. (64) idaresindeki 34 CVT 467 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Gören'e çarptı. Yaralanan Gören, yakınlarının yardımıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Selim Gören, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gören'in cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak köy mezarlığında defnedildi.

Otomobil sürücüsü C.K. gözaltına alındı. Sürücünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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