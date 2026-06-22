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Batman'da 4 şüphelinin midesinden 2 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı

Batman'da 4 şüphelinin midesinden 2 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı
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Batman'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yabancı uyruklu 4 şüphelinin midesinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

BATMAN'da durdurulan yolcu otobüste bulunan yabancı uyruklu 4 şüphelinin midesinde parçalar halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, kontrol amacıyla hastaneye götürdü. İncelemede, şüphelilerin midelerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Şüphelilerden doğal yollarla çıkarılan 113 parça halinde 918 gram eroin, 80 parça halinde 500 gram metamfetamin ve 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar olmak üzere toplam 2 kilo 726 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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