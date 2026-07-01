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Valize emdirilmiş uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

Valize emdirilmiş uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
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Batman'da polis ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, bir yolcunun valizine emdirilmiş 966 gram sıvı metamfetamin ve 6,66 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da polis ekiplerinin durdurduğu bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Mailo' ile yaptığı aramada, bir yolcunun valizine emdirilmiş 966 gram sıvı metamfetamin ile 6,66 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şüphelinin üzerinde ve valizinin iç kısmına emdirilmiş halde 966 gram sıvı metamfetamin ile 2 parça halinde toplam 6,66 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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