Batman'da Öğrencilere Jandarma Mesleği Tanıtıldı

Batman'da Öğrencilere Jandarma Mesleği Tanıtıldı
Batman'ın Gercüş ilçesinde, Yemişli İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı. Karakol komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere meslek hakkında bilgi verildi ve ikramlar yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde köy okulunda eğitim gören öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yemişli Jandarma Karakol Komutanlığınca "sosyal sorumluluk ve toplum destekli kolluk anlayışı" kapsamında Yemişli İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler karakolda misafir edilerek jandarma mesleğine yönelik bilgilendirildi.

Daha sonra öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı.

