Batman'da Öğrencilerden Gazze'ye Limonata Desteği

Batman'da Öğrencilerden Gazze'ye Limonata Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, Gazze'ye destek olmak amacıyla hazırladıkları limonataları satmak için okul bahçesinde stant kurdu. Elde edilecek gelir, Gazze'ye bağışlanacak.

Batman'da Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, Gazze'ye destek amacıyla limonata satışı yaptı.

Öğrenciler, aileleriyle evde hazırladıkları limonataları okul bahçesinde kurdukları stantta satışa sundu.

Etkinlikte hem yardım toplandı hem de Filistin'de yaşanan darama dikkat çekildi.

Satıştan elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlanacağı belirtildi.

Öğrencilerden Ela Güneş, Filistin'deki çocuklar için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, onlara destek sunmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim

Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.