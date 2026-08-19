Haberler

Batman'da Nesli Tehdit Altındaki Sarı Benekli Semender Görüntülendi

Batman'da Nesli Tehdit Altındaki Sarı Benekli Semender Görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, biyoçeşitlilik çalışmaları sırasında nesli tehdit altındaki 'Türk semenderi' olarak bilinen sarı benekli semenderi doğal yaşam alanında kayıt altına aldı.

Batman'da nesli tehdit altında bulunan sarı benekli semender görüntülendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde biyoçeşitlilik izleme ve saha çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, ekolojik denge açısından önem taşıyan ve nesli tehdit altında olan "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semender doğal yaşam alanında kayıt altına alındı.

Kaynak: AA
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda yeni dönem! 81 ile genelge gönderildi: Giriş-çıkışlara sıkı denetim geliyor

Giriş-çıkışlara sıkı denetim geliyor
Alman vatandaşı köpeği önce ezdi sonra taşla vurarak öldürdü

Bu caniliği yapan cezasız kalmadı! Bakanlık devreye girdi
Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir işlemleri tamamlandı

Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir işlemleri tamamlandı
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Kaymakamlıkta etrafa ateş açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı