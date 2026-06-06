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Batman'da Motosikletin Otomobile Çarpması Kamerada

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Batman'da akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

BATMAN'da akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan otomobile arkadan çarpan motosikletin devrildiği kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Akyürek Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen ve akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan otomobile, aynı yönde seyreden motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Yola savrulan motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza anı ise seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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