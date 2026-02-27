Haberler

Batman'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Batman'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Ü.A. (31) yaralandı. Kaza, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

BATMAN'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Ü.A. (31) yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Dostlar Caddesi mevkiinde meydana geldi. Ü.A. yönetimindeki 72 ABJ 081 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
