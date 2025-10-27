Haberler

Batman'da Motosiklet Kazası: Kadın Yaralandı, Sürücü Ağır Yaralı

Güncelleme:
Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.B. isimli kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü F.B. ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

KAZA KAMERADA

Batman'da, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçen Z.B. isimli kadına çarpan motosikletin sürücüsü F.B.'nin (31) ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
