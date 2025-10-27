Batman'da Motosiklet Kazası: Kadın Yaralandı, Sürücü Ağır Yaralı
Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.B. isimli kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü F.B. ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
KAZA KAMERADA
Batman'da, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçen Z.B. isimli kadına çarpan motosikletin sürücüsü F.B.'nin (31) ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel