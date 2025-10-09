Batman'da Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Eğitim Semineri Düzenlendi

BATMAN'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, Sürücü Akademisi'nde 25 sürücüye teorik ve pratik eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla, Sürücü Akademisi'nde 25 sürücüyle bir araya geldi. Sürücülere hem teorik hem de pratik eğitim veren ekipler, güvenli motosiklet kullanımı için yapılması gerekilen adımları anlattı. Motosiklet sürücüleri ise artan motosiklet kazalarına ilişkin motor tutkunlarını uyararak, dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Ali Özkan, "İçişleri bakanlığımız 2021-2030 karayolu trafik güvenliği strateji belgesi ve 2024-2027 karayolu trafik güvenliği eylem planı kapsamında ilimizde meydana gelen trafik kazalarının azaltılması amacıyla paket servis taşımacılığı gerçekleştiren motokuryeler ve bireysel motosiklet sürücüleriyle bir araya geldik. İlimiz Sürücü Akademisi'nde gerçekleştirdiğimiz toplantıda motosiklet kullanıcılarına başta temel trafik farkındalık eğitimi verilmiş, akabinde ilimiz sürücü akademisi parkında pratik eğitim imkanı sunulmuştur. Bugünkü eğitimde toplam 25 kişiye eğitim verilmiştir. Başta motokuryeler olmak üzere motosiklet kulüpleriyle de bir araya gelinerek temel trafik eğitimi ve güvenli sürüş becerileri geliştirmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.

'BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR'

20 yıldır motosiklet kullandığını ifade eden Remzi Örgen (33), "Normal sürücü adayları için bu şekilde bir parkur olması çok daha iyi oldu. Biz belki profesyonel sürücüyüz yalnız bizim arkamızdaki insanlar öyle değil. En azından buradan eğitim aldıktan sonra yollara girmeleri çok daha iyi olur. Emniyet Müdürü'ne ve polis arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bazı şeyleri biliyorduk ama teorik olarak bazı şeylerini bilmiyorduk. Burada gelip öğrendik. Çok daha iyi oldu. Onları gösterdikleri için de teşekkür ediyorum. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bir ekipman olması gerekiyor. Kask, eldiven, ayakkabı, pantolon gibi ekipmanlar olduğu zaman herhangi bir düşüş esnasında biraz daha az hasarla kurtulabiliyoruz. Araçların arkasından giderken mesela biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Aradaki mesafeyi korumamız gerekiyor" diye konuştu.

'EKİPMANIMIZI TAKIYORUZ VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SÜRÜYORUZ'

Lisanslı motosiklet sporcusu olan Batman Motosiklet Tutkunları Başkanı Bünyamin Cihan ise şöyle konuştu:

"Burada motosiklete olan ön yargıyı kırmak ve olası motosiklet kazalarının önüne geçmek, ekipmanın önemini anlatmak için hep beraber toplandık. Polis arkadaşlar bize teorik eğitim verdi. Aynı zamanda alanda da pratik eğitim vererek sürüşümüzü ileri seviyeye taşımaya çalıştık. Her zaman herkesin dediği gibi ilk başta tabii ki de kask, ekipman ondan sonra sürüş, eğitim. Bunların hepsi çok önemli. Motosiklet kazaları çok artmış durumda. Bunun önüne geçmek için kesinlikle kaskımızı, ekipmanımızı takıyoruz ve güvenli bir şekilde sürüyoruz."

