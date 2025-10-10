Haberler

Batman'da Minibüs Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki bir minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Menaf Aslan tarafından kullanılan minibüs, alev alarak yol kenarına çekildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Yamanlar köyü mevkisinde Menaf Aslan yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, seyir halindeyken alev aldı.

Durumu fark eden Aslan, aracı yol kenarına çekti.

Aslan'ın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
