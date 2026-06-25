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Batman'da yolcu minibüsü ile para nakil minibüsü çarpıştı: 15 yaralı

Batman'da yolcu minibüsü ile para nakil minibüsü çarpıştı: 15 yaralı
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Batman Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda yolcu minibüsü ile para nakil minibüsünün çarpışması sonucu 5'i çocuk 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN'da yolcu minibüsü ile bir bankaya ait para nakil minibüsünün çarpıştığı kazada 5'i çocuk, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Batman Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın E. (59) yönetimindeki 21 LD 333 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer B. (30) idaresindeki 06 BIG 213 plakalı bir bankaya ait para nakil minibüsü çarpıştı. Yolcu minibüsü sürücüsü Aydın E. ile araçta bulunan 5'i çocuk, 12 yolcu ve para nakil minibüsündeki sürücü Ömer B. ile yanındaki Ömer B. (24) olmak üzere toplamda 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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