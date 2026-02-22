Batman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı.
Gürbüz köyü mevkisinde, Mehmet Şirin Boncuk idaresindeki 72 EC 180 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Halil Boncuk ve Cidan Seçen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Seçen, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak