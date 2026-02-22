Haberler

Batman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gürbüz köyü mevkisinde, Mehmet Şirin Boncuk idaresindeki 72 EC 180 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Halil Boncuk ve Cidan Seçen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Seçen, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor

ABD, savaş kararını vermeden önce bir kez daha masaya oturuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ı korkutan tablo

Galatasaray'ı korkutan tablo
Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Galatasaray'ı korkutan tablo

Galatasaray'ı korkutan tablo
7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz

7 dakikada 4 gol attılar! Maçın skoru inanılmaz
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

Ünlü YouTuber'dan ilginç deney! Girdiği havuzdan kupkuru çıktı