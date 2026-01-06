Batman'da midesinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Batman'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, midesinde 472 gram metamfetamin bulunan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin midesinden çıkarılan uyuşturucu maddeler sonrası tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilen röntgende şüphelinin midesinde çok sayıda yabancı madde tespit edildi.
Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelinin midesinden 64 parça halinde 472 gram metamfetamin çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.