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Batman'da Mezarlık Ziyaretinde Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı

Batman'da Mezarlık Ziyaretinde Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı
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Batman Asri Mezarlığı'nda bir gruba husumetlileri tarafından tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda Mehmet, Ercan ve Bekir Direk hayatını kaybetti, A.G. ve M.E. yaralandı. Yaralılardan A.G.'nin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'da, mezarlık ziyareti sırasında husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayan gruptaki 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Güneykent Mahallesi'ndeki Batman Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mezarlık ziyareti için bulunan gruba, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan şüpheliler tarafından tabancalarla ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet Direk, Ercan Direk ve Bekir Direk'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Saldırıda yaralanan ve yakınlarının kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye götürdüğü A.G. (50) ile M.E.'nin (22) tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bölgede polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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