Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Batman Pınarbaşı Mahallesi'nde maskeli bir kişi tarafından tabancayla vurulan Y.Y., bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi'nde yüzü maskeli bir kişi henüz bilinmeyen nedenle Y.Y.'ye (36) tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Y.Y, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak