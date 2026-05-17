Yüzü maskeli şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı

BATMAN'da Yaban Yaşaroğlu (36), yüzünü maskeyle kapatan şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi'nde meydana geldi. Yaban Yaşaroğlu, yüzünü maskeyle kapatan şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Yaşaroğlu, ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

