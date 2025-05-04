Batman'da Mahsur Kalan 25 Kişi Kurtarıldı

Batman'da Mahsur Kalan 25 Kişi Kurtarıldı
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Batman'da su debisinin yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 25 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla güvenli bölgeye ulaştırıldı. Piknik yapmak için gidenlerin bulunduğu grup, baraj kapaklarının açılmasıyla suyun yükselmesi sonucunda zorluk yaşadı.

Batman'da su debisinin yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 25 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Batman Çayı mevkisinde piknik yapmaya giden bir grup, çay yakınındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyun yükseldiği bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Batman Belediyesi itfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekipler 3 farklı noktada oluşan adacıklarda mahsur kalan 25 kişiyi iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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