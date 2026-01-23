Haberler

Batman'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Orman İşletme Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için kent merkezi ve ilçelerde doğaya yem bıraktı. Müdür Özcan, yaban hayatının korunması amacıyla bu çalışmaların kış boyunca devam edeceğini belirtti.

Batman Orman İşletme Müdürlüğünce kent merkezi ve ilçelerde kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için Batman Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Sason, Gercüş, Kozluk, Beşiri ve Hasankeyf ilçelerindeki ormanlık alanlar ile yeşil kuşak sahalarına yem konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Orman İşletme Müdürü Mehmet Özcan, yaban hayatının korunması amacıyla bu çalışmaların kış boyunca devam edeceğini belirtti.

Özcan, doğa ve doğada yaşayan bütün canlıların her koşulda koruma altında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı

İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı