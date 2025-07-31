Batman'da Kurt Koyunu Kaçırdı, Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
Batman'ın Beşiri ilçesinde bir ağıla giren kurt, bir koyunu kaçırdı. Hayvancılık yapan Remzi Güleç, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde kurtun koyunu götürdüğünü tespit etti. Daha önce de benzer olaylar yaşadıklarını belirten Güleç, bir gecede 9 koyununun da kaybolduğunu açıkladı.
Batman'ın Beşiri ilçesinde ağıla giren kurdun bir koyunu kaçırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçenin Çığırlı köyünde hayvancılık yapan Remzi Güleç, koyunlarının eksik olduğunu fark etmesi üzerine ağılın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Güleç, görüntülerde bir kurdun ağıldaki bir koyunu kaçırdığını gördü.
Güleç, gazetecilere, daha önce de benzer durumlarla karşılaştığını belirterek, sadece bir gecede 9 koyununun kurtlar tarafından kaçırıldığını söyledi.
Güleç, "Her gece bir koyunum eksiliyordu. Hırsızlıktan şüphe duymaya başlamıştık. En son yaşadığımız olayda da kuzuların sesiyle bahçeye indik ama bir şey göremedik. Koyunları saydık ve eksik çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünü izleyince kurdun bir koyunu alıp götürdüğünü gördük." dedi.