Kurban bayramına sayılı günler kala Batman'da kurbanlıklar pazara çıktı. Çeşitli çiftliklerde satışa çıkarılan kurbanlıklar, bayram dolayısıyla vatandaşların uğrak yeri oluyor. Vatandaşların kurbanlık alırken dikkat etmesi gerekenlerin olduğunu ifade eden Sefa İlbaş, 'Kurbanlarımızı pazara çıkarıyoruz. Müşterilerin gelmesini bekliyoruz. Güzel kurbanlıklar almalarını istiyoruz. Her yerde kurbanlık almasınlar. Etine ve yaşına dikkat etsinler. Alırken kurbanlıkların dişlerine dikkat etmeliler. Dişi atmayan hayvanlar kurbanlık olmuyor. İbadetlerini yerine getirebilmeleri için bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Rastgele yerlerden kurbanlık alınmaz, hayvanlardan anlayan yerlerden kurbanlık almalıdırlar. Çiftlikleri ve yerleri belli olan yerlerden alsınlar' dedi.

Batman'da kurbanlıklar bayram öncesi pazara çıktı

BATMAN - Kurban bayramına sayılı günler kala Batman'da kurbanlıklar pazara çıktı.

Batman'da kurban bayramı dolayısıyla kurbanlık satışları başladı. Çeşitli çiftliklerde satışa çıkarılan kurbanlıklar, bayram dolayısıyla vatandaşların uğrak yeri oluyor. Vatandaşların kurbanlık alırken dikkat etmesi gerekenlerin olduğunu ifade eden Sefa İlbaş, "Kurbanlarımızı pazara çıkarıyoruz. Müşterilerin gelmesini bekliyoruz. Güzel kurbanlıklar almalarını istiyoruz. Her yerde kurbanlık almasınlar. Etine ve yaşına dikkat etsinler. Alırken kurbanlıkların dişlerine dikkat etmeliler. Dişi atmayan hayvanlar kurbanlık olmuyor. İbadetlerini yerine getirebilmeleri için bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Rastgele yerlerden kurbanlık alınmaz, hayvanlardan anlayan yerlerden kurbanlık almalıdırlar. Çiftlikleri ve yerleri belli olan yerlerden alsınlar" dedi.

Bu senenin diğer senelere göre daha iyi olduğunu belirten İlbaş, son iki günde yoğunluğun daha fazla olmasını beklediklerini söyledi.