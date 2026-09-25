Batman'da kontrolden çıkan akaryakıt tankeri devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Batman'da kontrolden çıkan akaryakıt tankeri devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman'da akaryakıt tankeri Demirbilek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Batman'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
M.K. yönetimindeki 01 APE 467 plakalı akaryakıt tankeri, Demirbilek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA