Batman'da Kokain Operasyonu: 288 Gram Ele Geçirildi
Batman'da şehirler arası otobüsle kente gelen bir zanlının üstünde 288 gram kokain bulundu. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Batman'da 288 gram kokain ile yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle kente gelen şüphelinin üst aramasında 288 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel