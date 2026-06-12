Batman'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 5 yaralı

BATMAN'da kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlardan biri refüj ve trafik lambasına çarptı.

Kaza, 02.55 sıralarında Gap Mahallesi Turgut Özal Bulvarı ile Avukat Sedat Özevin Caddesi'ndeki Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. U.C.D. (19) yönetimindeki 72 ACY 119 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı üzerinde Soraçan Kavşağı yönünde ilerlerken kavşağa girdi. Bu sırada Avukat Sedat Özevin Caddesi'nden kavşağa giren M.A.A. (22) idaresindeki 73 ABK 688 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek refüj ile trafik lambasına çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü ile İ.S. (17), B.S. (21), S.A.I. (18) ve H.S. (16) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemede her iki sürücünün de alkolsüz olduğu belirlenirken, sürücüler hakkında kırmızı ışık ihlali nedeniyle işlem yapıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Bayram AYHAN/ BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı