Haberler

Batman'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler hakkında işlem başlatıldı.

BATMAN'da kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlardan biri refüj ve trafik lambasına çarptı.

Kaza, 02.55 sıralarında Gap Mahallesi Turgut Özal Bulvarı ile Avukat Sedat Özevin Caddesi'ndeki Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. U.C.D. (19) yönetimindeki 72 ACY 119 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı üzerinde Soraçan Kavşağı yönünde ilerlerken kavşağa girdi. Bu sırada Avukat Sedat Özevin Caddesi'nden kavşağa giren M.A.A. (22) idaresindeki 73 ABK 688 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek refüj ile trafik lambasına çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü ile İ.S. (17), B.S. (21), S.A.I. (18) ve H.S. (16) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemede her iki sürücünün de alkolsüz olduğu belirlenirken, sürücüler hakkında kırmızı ışık ihlali nedeniyle işlem yapıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Bayram AYHAN/ BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi

e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi
Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest