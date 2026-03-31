Batman'da kentsel dönüşüm kapsamında 174 riskli bina yıkıldı

Batman'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 174 riskli yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce kent genelinde riskli yapıların tespit ve yıkım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yetkili yıkım firmalarınca yürütülen çalışmaların, Batman merkez sınırları içindeki tüm mahallelerde belirlenen program doğrultusunda aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla planlanan yıkım faaliyetlerinin hafta içi 08.00-18.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatlerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, geçen yılın kasım ayından bu yılın mart ayına kadar 174 riskli yapının yıkıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

