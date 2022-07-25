Keçisini kurtarmak isterken sulama kanalına düşen çobanın cesedi bulundu - Haberler

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Keçisini kurtarmak isterken sulama kanalına düşen çobanın cesedi bulundu

AA - Muhyeddin Beyca - Güncel
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Ekiplerin sulama kanalından cesedi çıkarması GÜNCELLEME - Batman'da keçisini kurtarmak isterken sulama kanalına düşen çobanın cesedi bulundu ÇOBANIN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ BATMAN (AA ) - Batman'da sulama kanalında akıntıya kapılan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin sulama kanalından cesedi çıkarması GÜNCELLEME - Batman'da keçisini kurtarmak isterken sulama kanalına düşen çobanın cesedi bulundu

ÇOBANIN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

BATMAN (AA ) - Batman'da sulama kanalında akıntıya kapılan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Akbaş köyünde çobanlık yapan Mahsum Aksoy (35) sürüsünü otlatırken keçilerinden birinin Batman'ın Kocalar köyünden geçen Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştüğünü gördü.

Keçiyi kurtarmaya çalışan Aksoy, dengesini kaybederek kanala düştü.

Suda akıntıya kapılan Aksoy'u fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sağlık, jandarma, dalgıç ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aksoy'u arama çalışmaları sürerken, Batman Barajı'ndan kanala verilen su kesildi.

Ekipler, Aksoy'un cansız bedenini akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta buldu.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Muhyeddin Beyca - Güncel

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