Batman'da kaybolan 104 küçükbaş hayvan jandarma dronuyla bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kayabağı köyünde Fuat Akbulut'a ait 101 koyun ile 3 keçinin kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Dron desteğiyle gerçekleştirilen detaylı arama neticesinde küçükbaş hayvanlar Kösetarla köyü yakınlarında tespit edildi.

Bulunan 104 hayvan sahibine teslim edildi.