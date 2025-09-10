Haberler

Batman'da Kaybolan 104 Küçükbaş Hayvan Jandarma Dronuyla Bulundu

Batman'da Kaybolan 104 Küçükbaş Hayvan Jandarma Dronuyla Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kayabağı köyünde kaybolan 101 koyun ve 3 keçi, jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulundu. Hayvanlar, Kösetarla köyü yakınlarında tespit edilerek sahibine teslim edildi.

Batman'da kaybolan 104 küçükbaş hayvan jandarma dronuyla bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kayabağı köyünde Fuat Akbulut'a ait 101 koyun ile 3 keçinin kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Dron desteğiyle gerçekleştirilen detaylı arama neticesinde küçükbaş hayvanlar Kösetarla köyü yakınlarında tespit edildi.

Bulunan 104 hayvan sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Davinson Sanchez 6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı

6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı! Okan Buruk'un dediği oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.