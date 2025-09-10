Batman'da Kaybolan 104 Küçükbaş Hayvan Jandarma Dronuyla Bulundu
Batman'ın Kayabağı köyünde kaybolan 101 koyun ve 3 keçi, jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulundu. Hayvanlar, Kösetarla köyü yakınlarında tespit edilerek sahibine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kayabağı köyünde Fuat Akbulut'a ait 101 koyun ile 3 keçinin kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Dron desteğiyle gerçekleştirilen detaylı arama neticesinde küçükbaş hayvanlar Kösetarla köyü yakınlarında tespit edildi.
Bulunan 104 hayvan sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel