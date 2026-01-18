Haberler

Kardan yolu kapanan köydeki hasta 7 saatlik çalışmayla ambulansa ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir köyde mahsur kalan hasta, İlçe Özel İdare ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucunda ambulansa ulaştırıldı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta İlçe Özel İdare ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucunda kepçeyle ambulansa ulaştırıldı.

Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışıyla bazı köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı. Kardan dolayı yolu kapanan ilçeye bağlı İncesu köyündeki hastayı almak için Sason İlçe Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Kepçeyle 7 saatlik uğraş sonucunda köy yolu ulaşıma açıldı. Kepçeyle alınan hasta ambulansa teslim edildi. Ardından Sason Devlet Hastanesine götürüldü.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi

Adada bir tam gün kalabildiler! Alman askerleri Grönland'a veda etti