Batman'da 2007'den bu yana en yüksek kar kalınlığı ölçüldü: 18 santimetre

Güncelleme:
1 Ocak 2026'da Batman kent merkezinde ölçülen kar kalınlığı, 18 santimetre ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 1972 yılında kaydedilen 32 santimetre ise en yüksek kar kalınlığı olarak tarihe geçti.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak 2026'da Batman kent merkezinde kar kalınlığı 18 santimetre olarak ölçüldü. Bu değer, kent merkezinde 2007'den bu yana ölçülen en yüksek kar kalınlığı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzun dönem verilerine göre, Batman kent merkezinde ölçülen en yüksek kar kalınlığı 1972 yılında 32 santimetre olarak kaydedildi. Bu ölçüm, kent merkezinde bugüne kadar kayda geçen en yüksek kar kalınlığı oldu. Kent merkezinde bir diğer yüksek kar kalınlığı ise 2006 yılında 20 santimetre olarak ölçüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


